Warum Tom Brady allen Grund hat, sich zu freuen

Mega-Deal für den Football-Star: Tom Brady (39) wirbt nun für den britischen Luxus-Sportwagen-Hersteller Aston Martin. Das berichtet unter anderem das US-Celebrity-Portal "TMZ". Brady ist aber nicht nur das neue Gesicht von Aston Martin, er soll außerdem insgesamt zwölf eigene Luxus-Autos designen dürfen. Umgerechnet 270.000 Euro soll ein Exemplar kosten. Die Modelle sollen noch diesen Sommer erscheinen.

Der US-amerikanische Football-Quarterback der New England Patriots hatte bereits in der Vergangenheit einige gute Werbeverträge - wie für den Sportartikelhersteller Under Armour - abgestaubt, durfte aber noch nie ein eigenes Auto entwerfen.

Sie sind ein Fan von Tom Brady? Bestellen Sie hier ein "New England Patriots"-Fan-Shirt