Geri Halliwell: Ihr Sohnemann hilft beim Schminken

Ist das etwa der Beginn einer großen Visagisten-Karriere? Zumindest sieht es so aus, als würde Geri Halliwells (44, "Passion") vier Monate alter Sohn hochkonzentriert seiner Mama beim Schminken helfen. Diesen süßen Schnappschuss teilte das ehemalige Spice Girl am Freitag auf seinem offiziellen Instagram-Account. Glücklich strahlt sie ihren kleinen Wonneproppen an und der übt sich schon mal im Umgang mit dem Lippenstift.

Ihren Fans scheint das Foto ebenfalls sehr zu gefallen. In den Kommentaren heißt es immer wieder "Oh wie süß" oder "Das süßeste Kleinkind von allen". Montague George ist das erste gemeinsame Kind von Geri Halliwell und ihrem Mann Christian Horner (43). Aus einer früheren Beziehung hat die Sängerin zudem eine elfjährige Tochter.

Hier können Sie das Album "Schizophonic" von Geri Halliwell bestellen