"Helfen Sie mir": Erdogans Leibwächter verprügelt Frau - jetzt wendet sie sich an US-Präsident Trump

Brutale Szenen haben sich beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington abgespielt. Videoaufnahmen zeigen, wie die Leibwächter des Präsidenten vergangene Woche auf kurdische Demonstranten losgegangen sind. Elf Menschen wurden laut Medienberichten verletzt.

Eines der Opfer hat sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet. Ceren Borazan postete ein Bild, das sie im Würgegriff von einem der Leibwächter zeigt.

President @realDonaldTrump can you please speak up for freedom of expression and right of peaceful demonstration. #FreedomOfSpeech pic.twitter.com/vNQAmXReN0

In einem weiteren Tweet hat sich die Frau direkt an US-Präsident Donald Trump gewendet. Sie teilte abermals das Bild und schrieb dazu: "Lieber Präsident, ich werde auf diesem Foto attackiert. Ich wurde angegriffen von diesem Mann, gewürgt, weil ich demonstriert habe. Bitte helfen Sie mir, den Mann zu finden und zu belangen."

Dear @POTUS I'm being attackd in this photo. I was assaulted by this man, strangled for protesting. Please help me find & prosecute this man pic.twitter.com/8KNfGGWamI

— Ceren Borazan (@CerenBorazan) 18. Mai 2017