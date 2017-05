Donald Trump könnte des Amtes enthoben werden. | The Washington Post via Getty Images

Die Schlinge um den Hals von Donald Trump zieht sich immer enger zu: Anwälte des Weißen Hauses bereiten sich offenbar auf ein mögliches Amtsenthebungsverfahren (engl.: Impeachment) gegen Donald Trump vor. Sie würden nachforschen, wie man einem solchen am besten begegnen könne. Das berichteten mehrere US-Medien am Freitagabend (Ortszeit).

Der Nachrichtensender CNN berichtete, einige Anwälte des Weißen Hauses hätten in den letzten Tagen Kontakt mit Rechtsexperten aufgenommen, die sich auf Amtsenthebungsverfahren spezialisiert haben.

First on CNN: White House lawyers are researching impeachment, sources say https://t.co/qvHo2vyvDx pic.twitter.com/JKhTWaPI11 — CNN (@CNN) 19. Mai 2017

CNN beruft sich auf eine anonyme Quelle.

Trump bereitet sich juristisch vor

Derzeit prüfe das Team um Donald Trump, wie dessen Position in allfälligen Rechtsstreitigkeiten verbessert werden könne, schreibt CNN. Dazu gehöre es auch, dass Spezialisten zu Amtsenthebungsverfahren hinzugezogen würden.

Zudem meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitagabend (Ortszeit), das Weiße Haus prüfe derzeit auch, wie eine Richtlinie zu ethischen Bestimmungen eingesetzt werden könnte, um die Russlanduntersuchungen zu schwächen.

Welche Bestimmungen in Betracht gezogen werden, ist derzeit unklar. Reuters beruft sich auf zwei anonyme Quellen mit Bezug zum Weißen Haus.

Noch gibt es wenig Unterstützung für ein "Impeachment" im Kongress

Allerdings rechne das Weiße Haus derzeit nicht damit, dass es in nächster Zeit zu einem solchen Amtsenthebungsverfahren kommt, schreibt CNN. Vorerst haben erst zwei Demokraten des Repräsentantenhauses dazu aufgerufen. Die Führung der Oppositionspartei will aber abwarten, was die Ermittlungen des ehemaligen FBI-Direktors Robert Mueller zu Tage bringen.

Auch wären die Demokraten auf die Unterstützung einiger Republikaner angewiesen. Die Republikanische Partei hat in beiden Parlamentskammern eine Mehrheit.

Robert Mueller geht Russland-Kontakten nach

Am Mittwoch diese Woche wurde bekannt, dass der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller als Sonderermittler die Russland-Affäre aufrollen wird.

Er wird unter anderem untersuchen, ob es im Vorfeld der US-Wahlen im vergangenen Jahr Absprachen zwischen Russland und Donald Trumps Wahlkampfteam gab.

Das Weiße Haus hat vorerst darauf verzichtet, Stellung zu nehmen.

Mehr dazu in Kürze auf HuffPost.