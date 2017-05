Schock für Nick und Aaron Carter: Ihr Vater starb an einem Herzinfarkt

Der Vater von Nick Carter (37, "Larger Than Life") und dessen jüngeren Bruder Aaron (29, "Same Way") ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilten die beiden in jeweiligen Statements mit. "Mit gebrochenem Herzen muss ich mitteilen, dass unser Vater Robert in der vergangenen Nacht verstorben ist", schreibt Nick Carter auf Homepage der Backstreet Boys". Man kenne die genaue Todesursache noch nicht. Sein Bruder Aaron teilte unterdessen ein Bild von ihm und Vater Robert auf Facebook, zu dem er unter anderem schrieb: "Du warst für mich niemals menschlich, du warst immer mein Real-Life-Superheld."

Das US-Promi-Portal "TMZ" mutmaßt unterdessen, dass die Todesursache von Robert Carter ein Herzinfarkt gewesen sei. Dieser habe über Schmerzen in der Brust und über ein Zittern im Arm geklagt, bevor er sich zu Bett gelegt habe und nie wieder aufgewacht sei. Die Brustschmerzen hätten begonnen, als er bei stechender Sonne im Garten arbeitete, wie nicht näher genannte Quellen aus der Familie erklärten.

Nick Carter wurde mit den Backstreet Boys bekannt. Deren Hits bekommen Sie hier