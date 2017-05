Netflix: Diese Serien- und Filmhits sind in dieser Woche neu dabei

New York bietet alles, was sich Kimmy Schmidt je erträumt hat. Wo soll man da anfangen? Die dritte Staffel von „Unbreakable Kimmy Schmidt” ist neu auf Netflix. | Universal Television

Alle Highlights der Woche bei Netflix

Empfehlungen von Film- und Serienfans weltweit

isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Und die Bewertung kommt von Film-Fans weltweit. Weiter unten kannst du mit einem Klick selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr zu den Streaming-Lieblingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Doku, Comic oder Comedy - Netflix bietet euch in dieser Woche von jedem etwas. Der düstere Anime „ Blame!” entführt euch in eine dystopische Zukunft, in der Maschinen den Planeten beherrschen, während die “Unbreakable Kimmy Schmidt” New York unsicher macht. Die nachdenkliche Dokumentation „Laerte-se” zeigt die beeindruckende Lebensgeschichte der Transgender-Künstlerin Laerte Coutinho. In der Doku-Serie „The Keepers” soll der mysteriöse Mord an einer Nonne aufgeklärt werden.

In „Laerte-se”, der ersten portugiesisch-sprachigen Dokumentation auf Netflix, geht Cartoonistin Laerte Laerte Coutinho der Frage auf den Grund, was Frau-Sein in unserer heutigen Gesellschaft bedeutet. Nachdem sie knapp 60 Jahre als Mann gelebt und 3 Kinder gezeugt hat, zeigt die Dokumentation nun ihr neues Leben als Frau. In Kunst, Arbeit und Alltag nimmt diese neue Lebenssituation viele Fragen auf und bietet Stoff für tiefgründige Diskussionen. (Mit Laerte Coutinho)

In einem düsteren futuristischen Szenario ist der schweigsame Killy auf der Suche nach menschlichen Genen. Obgleich die Menschheit für die Entstehung des nun herrschenden Maschinen-Zeitalter verantwortlich ist, wurde sie fast vollständig durch einen Virus ausgelöscht. Durch menschliche Gene könnte Killy auf eine Datenbank zugreifen, deren Zugang ihm sonst verwehrt bleibt. Auf seiner Suche begegnet er anderen Überlebenden mit entscheidenden Hinweisen. Die Anime-Serie „Blame!” basiert auf dem gleichnamigen Manga von Tsutomu Nihei. (Von Hiroyuki Seshita)

Titelfigur Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) versucht nach dem Austritt aus einer Sekte einen Neuanfang in New York. Während sie noch bis vor kurzem täglich mit der Angst vor dem Weltuntergang konfrontiert wurde, scheint das Leben nun in all seinen Farben und Formen für Kimmy offen zu stehen. Als Kindermädchen der wohlhabenden Jacqueline Voorhees (Jane Krakowski) ergattert sie einen schicken Arbeitgeber in Manhattan. Die Möglichkeiten sind unendlich - doch gerade das macht Kimmy zu schaffen. (Mit Ellie Kemper, Jane Krakowski)

Die Dokuserie „The Keepers” von Regisseur Ryan White beschäftigt sich mit dem unaufgeklärten Mord an der Nonne Cathy Cesnik im Jahr 1969. Schwester Cathy, Ordensschwester und Highschool-Lehrerin in Baltimore verschwand eines Tages im November spurlos und wurde zwei Monate später tot in einem Müllcontainer gefunden. Der zunächst unlösbare Fall erlangte in den 1990er Jahren neues Aufsehen als die ehemalige Jane Doe wegen sexuellen Übergriffen durch katholische Glaubens-Vertreter an die Öffentlichkeit trat. Regisseur White geht der Frage nach, ob Schwester Cathy einer blutigen Vertuschungsaktion zum Opfer gefallen sein könnte. (Von Ryan White)

(silo)

➨ Mehr zum Thema: Netflix: Diese Serien- und Filmhits sind am ersten Wochenende im Mai neu dabei