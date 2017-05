Minh-Khai Phan-Thi verrät den Namen ihres zweiten Kindes

Erst vor zwei Tagen verkündete die Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (43, "Nachtschicht") auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes. Sie postete dazu ein Bild von sich und dem Baby aus dem Krankenbett und fügte auf Instagram unter anderem die Hashtags "#dankbar" und "#wunderdernatur" hinzu. Jetzt verriet sie auch den Namen und das Geschlecht des Kindes. In einem neuen Post schrieb sie: "Welcome kleiner Neoh Elia Phan" und fügte ein "#mom of two #boys" dazu, um auch die letzten Zweifel über das Geschlecht zu beseitigen.

Hier gibt es das Buch "Zu Hause sein" von Minh-Khai Phan-Thi

Die Schauspielerin scheint rundum glücklich und auf dem Heimweg zu sein. Auf ihrem neuesten Instagram-Beitrag kündigte sie die unmittelbare Rückkehr nach Hause an: "Ready to go home!" (zu Deutsch: Bereit, um nach Hause zu gehen) Minh-Khai Phan-Thi hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung.