Die Katze sieht harmlos aus, aber die Anzeige des Tierheims wirft ein anderes Licht auf das Tier

Das australische Tierheim Cats of Melbourne versucht, einen neuen Besitzer für Mr. Biggles, auch bekannt als Lord Bigglesworth, zu finden. Der zweijährige schwarze Kater sieht mit seinem glänzenden schwarzen Fell und seinen leuchtenden Augen eigentlich sehr niedlich aus.

Laut Gina Brett, der Gründerin des Heims, hat kein Profil seit der Gründung des Tierheims im Oktober so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das von Mr. Biggles. Dennoch hat sich bisher kein neuer Besitzer für den Kater gefunden.

“Mr. Biggles ist ein Tyrann und Diktator"

Wenn man sich die Annonce genauer anschaut, versteht man auch, wieso: Denn die Katze wird als Wüterich, der regelmäßig Tobsuchtsanfälle hat, beschrieben.

“Mr. Biggles ist ein Tyrann und Diktator, der sofort zeigt, wenn er unzufrieden ist”, heißt es darin.

“Was sehr oft passiert, denn er hat ziemlich hohe Ansprüche. Wenn er gestreichelt werden möchte, wird er sich auf deinen Schoß setzen, und seine Streicheleinheiten einfordern. Aber Vorsicht: Denn wenn das nicht nach seinen Vorstellungen abläuft, dann beißt er.”

"Letztens hat er sogar mit dem Hund gespielt, ohne diesen zu verletzen”

Das Tier sei definitiv nicht für jeden geeignet, warnt das Tierheim in seiner amüsanten Anzeige. Brett bezeichnet ihn sogar als Ausgeburt der Hölle, der tief in sich drinnen allerdings auch weiche Seiten hat.

“Er spielt gerne mit Babykatzen, möchte gerne an allem teilnehmen, was sein Besitzer macht und liebt es, sich zu unterhalten", steht in der Annonce.

"Wenn man mit ihm redet, wird er mit einem Miauen antworten. Außerdem zählen zu seinen Hobbies schlafen - am liebsten am Bettende seines Besitzers, ab und an sogar in seinem Körbchen. Er ist auch gerne im Freien, jagt Hühner oder hütet den Garten. Letztens hat er sogar mit dem Hund gespielt, ohne diesen zu verletzen.”

Mehr Aufnahmen von Mr. Biggles seht ihr im Video oben.

(lk)