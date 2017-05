"Fack Ju Göhte 3": Drei Bayern-Stars spielen in Schulkomödie mit

Der FC Bayern München hat zwar die Endspiele der Champions League und des DFB-Pokals verpasst, aber in einem Finale dürfen sie trotzdem noch mitmischen - wenn auch abseits des Fußballplatzes. Die Bayern-Stars Mats Hummels (28), David Alaba (24) und Joshua Kimmich (22) spielen nämlich eine kleine Gastrolle im dritten und letzten Teil der erfolgreichen Schulkomödie "Fack Ju Göhte". "Die Bayern sind im Finale!", heißt es deshalb auch passend auf dem offiziellen Instagram-Account des Films, wo die drei Bayern-Spieler in Jogging-Klamotten neben Schauspielerin Jella Haase (24) posieren.

Kimmich postete ebenfalls einen Schnappschuss vom Dreh, auf dem auch "Fack Ju Göhte"-Regisseur Bora Dagtekin (38) zu sehen ist. "Beim Joggen zufällig in einem Dreh gelandet", flunkert der 22-Jährige Bayern-Jungstar. Der gebürtige Münchner Elyas M'Barek (34), der in der Komödie erneut in die Hauptrolle des Proll-Lehrers Zeki Müller schlüpft, war bei den Dreharbeiten mit den Bayern-Spielern übrigens nicht mit am Set. Das geht aus dem Hashtag #herrmüllerwarnichtdabei von Kimmich hervor. Trotzdem scheinen die Fußball-Profis viel Spaß beim Ausflug vor die Kamera gehabt zu haben.

Wer wissen will, welche Rolle die Bayern-Stars im fertigen Film spielen, der muss sich jedoch noch ein bisschen gedulden. Der Start für "Fack Ju Göhte 3" ist für den 26. Oktober 2017 geplant.