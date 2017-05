Dieter Bohlen: Neue CD zur Primetime-Show

Er ist Deutschlands bekanntester, erfolgreichster und schillerndster Produzent: Dieter Bohlen (63). Passend zu seiner Primetime-Show am Samstag bei RTL (20:15 Uhr) ist am heutigen Freitag auch ein neues Album des "Poptitans" erschienen. Auf "Dieter Bohlen - Die Megahits" sind alle seine 21 Nummer-eins-Songs enthalten sowie einige neue Modern-Talking-Remixe. Dieter weiß eben, wie man den Rubel ordentlich rollen lässt...

Mit Modern Talking schrieb Bohlen Musikgeschichte - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Insgesamt komponierte Bohlen für über 150 Interpreten Lieder, den Großteil davon produzierte er auch selbst. Sein Heimatsender RTL, wo er sich mit "DSDS" und das "Supertalent" eine zweite Karriere als Fernsehjuror aufbaute, setzt ihm deshalb am Samstagabend ein Denkmal: In "Dieter Bohlen - Die Mega-Show" werden seine größten Erfolge und Hits gefeiert.

Hier können Sie das Album "Dieter Bohlen - Die Megahits" bestellen

In dem knapp vierstündigen Programm, das von Oliver Geissen moderiert wird, dürfen natürlich auch Bohlens zahlreichen Wegbegleiter wie Jury-Kollege Bruce Darnell nicht fehlen. Außerdem werden seine "Schützlinge" Andrea Berg, Bonnie Tyler, Alexander Klaws, Pietro Lombardi, Vanessa Mai, Kay One, Prince Damian, Nino de Angelo, Beatrice Egli und Juliette Schoppmann live im Studio performen. Darüber hinaus wird es in der Show eine Neufassung des "DSDS"-Hits "We Have A Dream" geben.