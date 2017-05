David Hasselhoff: Große Deutschland-Tour im nächsten Jahr

Endlich ist er wieder da! David Hasselhoff (64) wird im kommenden Jahr laut "Bild"-Zeitung eine ausgedehnte Tour durch Deutschland veranstalten. Das Motto der Konzerte in insgesamt zehn Städten: "30 Years Looking for Freedom". Los geht es am 11. April 2018 im Friedrichstadtpalast in Berlin, am 21. April endet sein Deutschland-Besuch im Congress Centrum in Suhl.

In diese Städte kommt er

Schwelgen Sie in musikalischen Erinnerungen mit dem "Greatest Hits"-Album von David Hasselhoff

Außerdem wird The Hoff in Braunschweig, Neubrandenburg, Hamburg, Magdeburg, Nürnberg, Leipzig, Wetzlar und Jena auftreten. Der Vorverkauf startet bereits am 2. Juni.

Seine größten Hits waren die Klassiker "Looking For Freedom" und "Crazy For You". Lustigerweise ist Hasselhoff in seiner Heimat USA als Musiker nahezu komplett unbekannt und nur als Schauspieler ein gefragter Mann. Im deutschsprachigen Raum hingegen feierte er mit seinen Songs seine mit Abstand größten Erfolge als Sänger.

Ab 1. Juni ist The Hoff übrigens in den deutschen Kinos zu sehen. Im Film-Remake der Kult-Serie "Baywatch" hat er einen Cameo-Auftritt.