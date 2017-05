Cara Delevingne: So sexy kann Glatze sein

Bei den Filmfestspielen in Cannes geht es nicht nur um Filme, sondern auch um Mode und Looks. Einen besonderen Auftritt legte Model und Schauspielerin Cara Delevingne (24, "Suicide Squad") am Donnerstagabend auf einer Party an der Côte d'Azur hin. Die 24-Jährige trug ein asymmetrisches schwarzes Kleid von Moschino.

Darin zeigte sie nicht nur ihre langen Beine, auch ihre schlanken Arme kamen in der ärmellosen Robe zur Geltung. Zu dem Outfit kombinierte sie spitze schwarze Pumps sowie eine silberne Halskette.

Am auffälligsten an ihrem Look sind natürlich nach wie vor Delevingnes fehlende Haare. Für eine Filmrolle hatte sie sich einen fast kahlen Schädel geschoren. In Cannes kam dadurch die Schönheit ihres Gesichts bestens zur Geltung - und natürlich auch ihr Markenzeichen, die breiten Augenbrauen.

Ein aufregendes Make-up rundete den Wow-Auftritt perfekt ab. Bronzefarbener Lidschatten mit Schimmerpartikeln und Glitzer sowie dunkler Mascara betonten ihre Augen, ihre Lippen waren zudem in einem dunklen Rot-Ton geschminkt.

