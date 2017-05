Beyoncé und Jay Z: Sie sind jetzt das Milliarden-Dollar-Paar

Sängerin Beyoncé (35, "Lemonade") und ihr Rapper-Ehemann Jay Z (47, "The Blueprint") dürfen sich nicht nur darüber freuen, dass ihre Zwillinge in den kommenden Wochen zur Welt kommen. Die beiden, die bereits Eltern der fünfjährigen Blue Ivy sind, können den Babys auch einen luxuriösen Empfang bieten: Die Sängerin und der Musikmogul sind laut dem Magazin "Forbes" jetzt offiziell ein milliardenschweres Paar.

"Ich bin nie zufrieden"

In der "Forbes"-Liste der reichsten Self-Made-Frauen in Amerika taucht Beyoncé mit einem eigenen Vermögen von 350 Millionen Dollar auf. Jay Z soll inzwischen 810 Million Dollar schwer sein, wie es im Ranking der reichsten Hip-Hop-Stars heißt. Zusammen hat das Paar demnach ein Vermögen von 1,16 Milliarden Dollar.

Ob den beiden das reicht? "Ich bin nie zufrieden", sagte Beyoncé einst gegenüber "Forbes". "Ich habe in der Branche noch keinen getroffen, der härter arbeitet als ich." Die Arbeit ruft auch für Ehemann Jay Z: Im Sommer hat er eine Reihe großer Festival-Auftritte. Mit Live Nation hat er vergangene Woche zudem einen neuen Deal über zehn Jahre abgeschlossen - der ihm 200 Millionen Dollar einbringen soll. So schnell wird den beiden das Geld also nicht ausgehen...