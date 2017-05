Amazon Prime: Diese Serien- und Filmhits sind dieses Mai-Wochenende neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Amazon

Empfehlungen von Film- und Serienfans weltweit

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr über deine Streaming-Lieblinge erfahren.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon bietet euch in dieser Woche ein großzügiges Paket an neuen Filmen unterschiedlichster Genres. Zum Beispiel zeigt die Doku „Straight Outta Compton” die spektakuläre Karriere der Rap-Gruppe N.W.A. Um geheime Missionen während der Nazi-Zeit geht es in „Operation Anthropoid” und „Allied - Vertraute Fremde”. Noch mehr Action gibt es in Matt Damons neuestem Kinoerfolg „The Great Wall” und „Dating Queen” ist ein Muss für alle Fans von Beziehungskomödien.

Biopic über den Aufstieg und Fall der legendären Rap-Gruppe N.W.A. Mitte der 1980er Jahre formt sich die Gruppe auf den Straßen Comptons (Kalifornien). Sie besteht aus Dr. Dre (Corey Hawkins), Ice Cube (O’Shea Jackson Jr.), DJ Yella (Neil Brown Jr.), MC Ren (Aldis Hodge) und Eazy-E (Jason Mitchell). Die fünf verfolgen kein kleineres Ziel als den Gangsta-Rap zu revolutionieren. Ihr Name „N.W.A”, kurz für „Niggaz Wit Attitudes”, ist dabei Programm. (Mit Jason Mitchell, Corey Hawkins)

Zwei tschechische Soldaten sollen bei der Geheimmission „Anthropoid” 1941 den SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich (Detlef Bothe) ausschalten. Zu diesem Zweck müssen Gabčík (Jamie Dornan) und Kubiš (Cillian Murphy) zunächst in England ein hartes Training absolvieren. Ihre Zielperson Heydrich gilt als der drittwichtigste Mann des NS-Regimes und wird unter anderem wegen seines rigorosen Vorgehens gegen die Juden in der Tschechoslowakei als „Henker von Prag” bezeichnet. Der Film basiert auf einem historisch belegten Attentat in Prag während des zweiten Weltkriegs. (Mit Cillian Murphy, Detlef Bothe)

Die renommierte Reporterin Amy (Amy Schumer) fällt aus allen Wolken ihres sorglosen Single-Lebens als ihr der Sportarzt Aaron Conners (Bill Hader) ernsthafte Avancen macht. Nachdem Amy mit Aaron einem Interview für ein Männermagazin geführt hat, lässt der charmante Gesprächspartner nicht mehr von der überzeugten Polygamistin ab. Ein großes Problem für Amy, der schon von ihrem Vater eingebläut wurde, dass Monogamie unnatürlich ist. (Mit Amy Schumer, Bill Hader)

Söldner William Garin (Matt Damon) gerät im 15. Jahrhundert an der chinesischen Mauer in einen Kampf, der das Schicksal der Menschheit entscheidet. Er und sein Partner Pero Tovar (Pedro Pascal) befinden sich nach gescheiterten Handelsgeschäften in chinesischer Gefangenschaft. Hier lernen sie, dass die chinesische Mauer nur aus einem Grund gebaut wurde: Alle 60 Jahre greifen Monster an und versuchen diese letzte Verteidigungsanlage der Menschheit zu durchbrechen. (Mit Pedro Pascal, Matt Damon)

Alliierten-Spion Max Vatan (Brad Pitt) kommt für einen neuen Auftrag im Jahr 1942 nach Casablanca, wo er den Ehemann der verdeckten Ermittlerin Marianne Beausejour (Marion Cotillard) spielen soll. Aus dem Schein-Arrangement wird jedoch bald eine echte Beziehung, die Max und Marianne schließlich ihre gefährlichen Beruf überdenken lässt. Als sich das Paar in London zur Ruhe setzen will, bekommt Max jedoch einen schrecklichen Hinweis: Möglicherweise arbeitet seine Angebetete in Wahrheit für die Nazis. (Mit Brad Pitt, Marion Cotillard)

(silo)

