Trump liest Mitteilungen seines Teams nur ganz, wenn sein Name oft darin vorkommt

In der nächsten Woche wird Donald Trump zu seiner ersten Auslandsreise aufbrechen. Es geht nach Saudi Arabien, Israel und in den Vatikan.

Die Berater des US-Präsidenten machen sich schon vor dem Trip Sorgen. Sie befürchten, dass Trump auf der Reise durch seine undiplomatische Art Schaden anrichten könnte.

Um sicherzustellen, dass Trump die Sicherheitsbriefings vor der Reise auch wirklich liest, greift sein Stab deshalb zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Sie bringen seinen Namen in so vielen Paragraphen wie möglich unter. “Wenn sein Name darin vorkommt, erhöht das die Chance, dass er weiter liest”, zitiert die Presseagentur Reuters einen Berater.

Dass Donald Trump eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, ist schon seit längerem bekannt. Es gab sogar Gerüchte, dass er eine Leseschwäche haben könnte. Angestellte des Weißen Hauses berichten, dass der Präsident kurze Memos bevorzugt, am liebsten solche, die bebildert sind oder Infografiken beinhalten.

“So kann er sich die Dinge besser vorstellen”, erklärt ein Regierungsbeauftragter. “Der Mann ist schließlich Bauherr. Er hat sein ganzes Leben damit zugebracht, Baupläne und Entwürfe zu studieren.”

