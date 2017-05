Das neue Cover des "Time"-Magazins bringt die Trump-Krise auf den Punkt

Die Krise um US-Präsident Donald Trump spitzt sich zu. Fast täglich werden neue, unangenehme Fragen über die Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam nach Russland laut.

Das Pikante daran: All diejenigen, die zu laut fragen, müssen um ihren Job bangen, wie zuletzt FBI-Chef James Comey, den Trump einfach vor die Tür setzte. Methoden, die man sonst eher von Diktatoren südlich der Sahara kannte.

Diese unglaubliche Gemengelage bringt nun das "Time"-Magazin mit seinem neuesten Cover auf den Punkt. Es ist ein Report über den Social-Media Krieg Russlands gegen die USA.

TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km

— TIME (@TIME) 18. Mai 2017