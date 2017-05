Unter der Erde Südkoreas machen Forscher einen Fund - er bewahrheitet eine schlimme Befürchtung

Bei einer archäologischen Grabung in Südkorea haben Forscher eine unheimliche Entdeckung gemacht.

Unter den Mauern der berühmten Banwolseon- oder Moon-Festung in Gyeongju im Südosten Südkoreas fanden sie zwei Skelette aus dem fünften Jahrhundert vor Christus.

"Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass es sich bei den beiden Toten um Menschenopfer handelt“, sagte Choi Byung-hyun, Archäologe an der Soongsil Universität, in einem Interview mit dem "Korean Herald“.

Die Forscher fanden die Skelette unter einer Mauer, Seite an Seite nebeneinanderliegend.

Nach Aussagen der Forensiker handelt es sich bei den Toten um einen 1,66 Meter großen Mann und eine 1,59 Meter große Person, dessen Geschlecht die Experten noch nicht genau ermitteln konnten. Die Forscher gehen aber davon aus, dass es sich um eine Frau handelt.

Die Archäologen sind sicher, dass die Menschenopfer zwar zum Zeitpunkt ihres Todes bewusstlos waren, aber noch am Leben waren. Auf welche Weise die beiden Opfer genau starben, ist noch unklar.

Laut den Wissenschaftlern gibt es jedoch keine Hinweise auf Widerstand oder eine Gewalteinwirkung.

