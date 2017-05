Nicht einmal das Weiße Haus weiß, was Ivanka Trump eigentlich macht

Ivanka Trump, die Tochter des Präsidenten, ist im Weißen Haus geradezu omnipräsent.

Ob bei Treffen mit Kanadas Premier Justin Trudeau, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder auch mit Chinas Staatschef Xi Jinping: Die 36-Jährige steht ihrem Vater Donald immer zur Seite. Für ihren Einsatz wurde sie sogar mit einem eigenen Büro im Regierungssitz belohnt.

Aber was macht die First Daughter eigentlich genau? Welchen Job macht sie da? Wie lautet ihre Funktion konkret?

Die Antworten auf diese Fragen scheinen nicht einmal die Mitarbeiter des Weißen Hauses zu kennen. Zumindest nicht jene Menschen, die für das Büromaterial verantwortlich sind.

Das zeigt ein Bild, das offensichtlich während eines Meetings entstanden ist:

the White House staffer in charge of printing out these things doesn't know what Ivanka does either pic.twitter.com/o5SNhnrwjy

— (⌐■_■) (@dorseyshaw) 17. Mai 2017