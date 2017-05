EU-Kommission will Facebook Millionenstrafe aufbrummen - der Grund ist Whatsapp

Für Facebook hat sich der Deal ausgezahlt: Für 19 Milliarden Dollar kaufte Mark Zuckerberg 2014 den Messenger Whatsapp - und aus einem sozialen Netzwerk wurde ein Imperium.

Doch jetzt könnte der Kauf zum Bumerang werden: Die EU-Kommission will Facebook mit einer Strafe wegen irreführender Angaben bei der Whatsapp-Übernahme belegen. Es solle um eine "bedeutende" Summe gehen, um andere Unternehmen abzuschrecken, schreiben die "Financial Times" und das "Wall Street Journal'.

Immerhin: Die Zustimmung zu dem Deal werde die EU-Kommission aber nicht zurückziehen.

Die Kommission hätte eine Strafe von bis zu einem Prozent des Jahresumsatzes verhängen können, bei Facebook wären das 276 Millionen Dollar für das vergangene Jahr. Sie hat sich jetzt für eine Strafe von 110 Millionen Euro entschieden.

We need accurate #facts to do our job. @facebook now fined 110 mio € for giving wrong/misleading information when it took over WhatsApp.

— Margrethe Vestager (@vestager) 18 May 2017