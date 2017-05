Auto rast auf Bürgersteig am New Yorker Times Square - mindestens ein Todesopfer

Auto rast auf Bürgersteig am New Yorker Times Square | Twitter

In New York ist ein Auto in eine Menge Menschen auf dem Times Square gefahren. Mindestens eine Person wurde getötet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach berichtet die New Yorker Feuerwehr auch von 13 Verletzten, die behandelt werden.

MORE: At least one person dead after vehicle strikes pedestrians in New York's Times Square - Reuters witness — Reuters Top News (@Reuters) 18. Mai 2017

Das Auto kam erst zum Stehen, als es gegen einen Pfeiler fuhr.

BREAKING: Reports of a car ploughing into pedestrians in Times Square, New York, before crashing into post. pic.twitter.com/O5dIjeVYvr — Ben Kentish (@BenKentish) 18. Mai 2017

Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort. Wie die New Yorker Polizei dem Sender CBS sagte, gibt es keinen Verdacht auf einen Terroranschlag. Der Fahrer des Wagens sei in Gewahrsam genommen worden.

Video shows massive police response after car crashes in Times Square, striking multiple pedestrians. https://t.co/O0pXTKDQ3y pic.twitter.com/3WnFfhdo9Y — ABC News (@ABC) 18. Mai 2017

Mehr in Kürze auf HuffPost