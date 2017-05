Donald Trump wettert gegen neuen Russland-Ermittler: "Das ist die größte Hexenjagd, die es je gab"

US-Präsident Donald Trumps Entscheidung, FBI-Direktor James Comey zu entlassen, hat vergangene Woche für viel Wirbel gesorgt. Comey sollte eventuelle Verbindungen zwischen dem Trump-Lager und Russland im Wahlkampf 2016 prüfen.

Ruhe bringt Trump der Rauswurf Comeys indes nicht: Gestern wurde bekannt, dass der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller die Ermittlungen weiterführen wird.

Trump ist davon weniger begeistert. Was ihm widerfahre sei die größte Hexenjagd auf einen amerikanischen Politiker, die es je gab, schrieb er auf Twitter. "Wegen der illegalen Machenschaften während Clintons Wahlkampf und Obamas Amtszeit wurde nie ein Sonderermittler eingesetzt!" klagte er.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017