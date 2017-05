Mitarbeiter im Weißen Haus verfallen in Panik: "Trump ist komplett gef***"

US-Präsident Donald Trump stürzte FBI-Chef James Comey. Stürzt Ex-FBI-Chef Comey jetzt US-Präsident Donald Trump?

Der Geheimdienstler soll alle seine Unterhaltungen mit dem Präsidenten aufgezeichnet haben. Und das, was daraus bislang bekannt wurde, versetzt das Weiße Haus in Panik.

► Die "New York Times“ berichtet, Trump habe Comey im Februar aufgefordert, die Ermittlungen gegen den später entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

Im US-Magazin "Daily Beast“ berichten anonyme Mitarbeiter der Trump-Regierung jetzt aus dem direkten Umfeld des Präsidenten. Einer erklärte: "Ich fühle mich, als liefe ich permanent mit dem Feuerlöscher über den Flur.“

Ein hoher Regierungsbeamter, der schon im Wahlkampf für den Präsidenten arbeitete, sagte: "Ich sehe nicht, wie Trump nicht komplett gef**** ist.“

A senior Trump admin official says the president is "completely fucked." https://t.co/mWufOgokbh pic.twitter.com/qADEjun6I1

— Eric Geller (@ericgeller) 16. Mai 2017