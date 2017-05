Spruch des Tages

"Es ist so viel härter, sich fürs Training zu motivieren, wenn man 35 Jahre alt ist und Workout hasst."

Kirsten Dunst (35, "Melancholia") hat sich dagegen gewehrt, für ihre Rolle im Film "The Beguiled" abzunehmen. Das sagte sie in einem Interview mit "Variety". "Ich esse oft frittiertes Hühnchen und etwas von McDonald's, bevor ich arbeite", erzählte Dunst. "Also meinte ich: 'Schade - uns bleibt nichts anderes übrig. Es tut mir leid, aber ich kann für diese Rolle kein Gewicht verlieren'." Dunst ist in dem Drama neben Nicole Kidman (49, "The Hours") zu sehen. Der Film wird in Cannes gezeigt.

