Diese 8 Fotos zeigen, wie schlimm der Verkehr in deutschen Städten ist - ihr solltet sie euch merken

Schon wieder Stau auf der A8. Die Baustelle auf der A7 wird gefühlt auch jeden Tag länger. Das macht einfach alles keinen Spaß! Denkt ihr? Dann habt ihr sicher noch nie Bilder gesehen, die während der Rush Our in anderen Ländern entstanden sind. In Brasilien oder Indien beispielsweise.

Prägt sie euch genau ein. Dann werdet ihr morgen vielleicht ein bisschen besser gelaunt in der Arbeit ankommen - auch wenn ihr fünf Minuten nur im Schritttempo vorankommt.

In Indien braucht ihr starke Nerven.

Nicht nur, dass die Straßen gespickt mit Autos und Menschen sind.

India's full of people they say. What's the rush hour like in Hindu pilgrimage center Sabarimala? (hint: not nice) pic.twitter.com/3nOkMG2zbo — My Next Adventure (@mynexttravel) 2. Mai 2017

Auch Wasserbüffel tummeln sich auf dem Asphalt.

This is India! All caused by water buffalo going for a stroll in Agra rush hour. @cruise1st pic.twitter.com/ZIZIjvhg2j — Jane Archer (@JaneArcherUK) 24. April 2017

Auch in Uganda sollte man zur Rush Hour einige Minuten mehr einplanen. Ein paar wenige...

Aber es gibt ja auch noch öffentliche Verkehrsmittel.

Die zu nutzen, ist in Bangladesh allerdings nicht ganz ungefährlich.

train ride RT @MailOnline: Train in Bangladesh swamped with workers desperate to get home https://t.co/TSFQT6nOWq pic.twitter.com/G2ovnta9Wm — 911news (@911news) 13. März 2017

Alles andere als gemütlich ist auch der U-Bahn-Verkehr in Brasiliens Hauptstadt Sao Paolo.

Körperkontakt lässt sich auch in Japans Nahverkehr nicht vermeiden.

Dann doch lieber Deutschland.

Hier ist die Rush Hour nun wirklich nicht so schlimm.

(bp)