US-Politiker fängt Riesenschlange in den Everglades

Der Vize-Gouverneur von Florida, Carlos Lopez-Cantera, hat am Dienstag im Everglades-Nationalpark eine Pythonschlange gefangen. Das teilte Lopez-Cantera auf seinem Twitter-Account mit. Fotos und ein Video zeigen, wie er das Tier zusammen mit einem Ranger aus einem Erdloch holt und anschließend damit posiert:

The @SFWMD will pay you to do this! Check out the details of the pilot program here -> https://t.co/l2j3UX86ue pic.twitter.com/g93hKJxQuB — Carlos Lopez-Cantera (@LopezCantera) 16. Mai 2017

Ein Sprecher sagte dem US-Sender "CBS News", der Tigerpython habe eine Länge von etwa 4,70 Meter gehabt.

Florida kämpft nach Angaben der Regierung seit Jahren mit Pythonschlangen, die einst aus Südostasien und Nordafrika eingeschleppt worden waren.

Went yesterday with @SFWMD Python Elimination Program which removes destructive snakes that hurt the Everglades. https://t.co/l2j3UX86ue pic.twitter.com/yEXbEdmUxl — Carlos Lopez-Cantera (@LopezCantera) 16. Mai 2017

Sie bedrohten Mensch und Natur in Florida und seien äußerst aggressiv. Die Regierung hat deshalb ein staatlich finanziertes Programm aufgelegt, um ihre Verbreitung einzudämmen.

Die Python-Jäger bekommen Bares

Bürger können sich demnach als autorisierte Schlangenjäger registrieren lassen. Sie erhalten zusätzlich zu einem Stundenlohn von 8,10 Dollar eine Prämie, wenn sie eins der Tiere fangen: 50 Dollar gibt es für jedes Exemplar, das mindestens 1,22 Meter lang ist, weitere 25 Dollar je 30 Zentimeter zusätzliche Länge.

The hunters in the Python Elimination Program had a productive weekend, capturing 13 more pythons on our lands to bring the total to 94. pic.twitter.com/UXOk8et91s — South Florida Water (@SFWMD) 15. Mai 2017

Die Maximalprämie beträgt laut Regierung 6000 Dollar - die Tiere müssten allerdings am Fundort direkt getötet werden.