Look des Tages

Dass Jessica Biel (35, "Total Recall") sehr sportlich ist, hat sie jetzt wieder auf dem roten Teppich bewiesen: Da zeigte sich die Frau von Justin Timberlake (36, "Can't Stop the Feeling!") in einem körperbetonten, weinroten Dress. Das elegante Business-Kleid war in einer schmalen A-Linie geschnitten und hatte ein Schößchen. Es reichte bis über die Knie und war mit einem kleinen Schnitt am Ende des Kleides in der Mitte versehen.

Biel trug zu der Robe graue Pumps. Ihre Nägel hatte sie passend dazu in derselben Farbe lackiert. Lediglich einen Ring wählte die Schauspielerin als Accessoire. Außerdem trug Biel kaum Make-up: Wenig Mascara und ein hellroter Lippenstift genügten der natürlichen Schönheit. Die braunen Haare trug sie offen, ihren Pony hatte sie zur Seite gekämmt.

