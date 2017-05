Hoppala! Hier legt sich Kendall Jenner mit dem Rad hin

Es gibt Dinge, die verlernt man nicht - wenn man sie denn überhaupt mal richtig gelernt hat. Dass Fahrradfahren für Kardashian-Schwester und It-Girl Kendall Jenner in diese Kategorie der unzerstörbaren Kenntnisse gehört, darf aber bezweifelt werden.

Die 21-Jährige hat sich nun nämlich auf dem Zweirad einen unnötigen, aber putzigen Sturz geleistet: Erst mit Schwung in den Schotter und daraufhin die Bremse nicht gefunden... Das kann dann schon mal schiefgehen. Das kleine Extraproblem in Kendall Jenners "Fall": Natürlich war eine Kamera dabei, um den Flop festzuhalten.

Kendall Jenner hat tatsächlich auch einen Roman (mit-)verfasst. Glauben Sie nicht? Hier können Sie einen Blick ins Buch werfen

Vier Millionen Klicks in weniger als 24 Stunden

Auf Instagram geteilt hat die Szene - die durch Kendall Jenners knallbuntes und sicher sündhaft teueres Outfit nur noch skurriler wird - übrigens ausgerechnet Schwester Khloé Kardashian. Die Webseite "TMZ.com" spekuliert, dass die Sequenz in der nächsten Folge von "Keeping Up With The Kardashians" zu sehen sein wird, womöglich in HD und Zeitlupe. Tatsächlich taucht am linken Bildrand auch sofort ein Profi-Kameramann auf, um Jenner aufzuhelfen.

Ein Quotenhit könnte das Ganze durchaus werden. Auf Instagram wird jedenfalls schon fleißig gespottet: "Wenn man Gleichgewichtssinn doch nur mit Geld kaufen könnte...", frotzelte eine Userin.

Binnen weniger Stunden wurde der Clip übrigens gut vier Millionen Mal angesehen. Das nennt man dann wohl den Fluch der Berühmtheit.