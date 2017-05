Gewinner des Tages

Chris Hemsworth (33, "Marvel's The Avengers - Age of Ultron") will die Ozeane sauber halten. Der Schauspieler postete ein Instagram-Bild von sich mit Plastikflaschen auf den Malediven. "Ich habe einen großen Teil meines Lebens im und am Ozean verbracht. Viele meiner glücklichsten Erinnerungen sind hier passiert", schreibt Hemsworth. "Meine Erfahrungen, die ich auf den Malediven gemacht habe, zeigen deutlich: Unser kurzzeitiger Gebrauch von Plastik hat verheerende, langfristige Folgen für die Ozeane."

Wenn Hemsworth Ängste oder Sorgen hatte, sei der Ozean immer ein Ort gewesen, an den er sich zurückziehen konnte, um wieder Energie zu bekommen, verrät er. "Ich möchte an die Menschen appellieren, eine Lösung für das Plastik-Problem zu finden und die Ozeane der Welt zu schützen. Dann können künftige Generationen sie so genießen, wie ich es kann", beendet er seinen Post. Deswegen beteilige sich der Schauspieler auch an einem Programm gegen Plastikmüll. Weiterer Grund für seinen Aufruf: Heute ist internationaler Recycling-Tag.

