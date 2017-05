Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Irene und Caro jubeln über den Lottogewinn, während sich Andrea Benedikts Vorwürfe anhören muss, weil sie die Unterschlagung nicht durchgezogen hat. Auch Britta erfährt, dass der Lottoschein wieder aufgetaucht ist und schwelgt schon in Vorfreude auf ihr zukünftiges Luxusleben. Doch dann macht Andrea ihr klar, dass sie aus der Tippgemeinschaft ausgestiegen ist und deshalb nicht am Gewinn beteiligt wird.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Als Marc mitbekommt, dass Flo immer noch in der WG ist und sich an Jule ranschmeißt, beschließt er Flos Wagen zu holen, damit er endlich verschwindet. Als dieser das erfährt, gerät er in Panik. Alex und Mel leiden immer noch darunter, dass sie aufgrund unterschiedlicher Arbeitszeiten nur wenig Zeit füreinander haben. Da hat Alex eine Idee.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Wegen eines angeblichen Screenshots der Prüfungsergebnisse, der bei seinen Kumpels die Runde macht, glaubt Malte, den Schulabschluss schon so gut wie in der Tasche zu haben. Überschwänglich lädt er seine Freunde ins Matrix Loft ein - und die WG-Bewohner sind wenig begeistert. Paula ist überrascht, als sie herausfindet, dass Rick heute Geburtstag hat. Sie plant kurzfristig eine Überraschungsparty und lädt heimlich vermeintliche Freunde von ihm ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard wähnt sich obenauf: Marie gewinnt den VibraCup und auch VibraSplash ist auf dem Markt. Doch dann muss er ernüchtert feststellen, dass sich VibraSplash nicht gut verkauft - im Gegensatz zu Jennys und Deniz' Kraftpaket. Christoph macht Richard klar, dass sie das dazu gebuchte Kontingent in der Abfüllerei wieder abstoßen müssen. Doch Richard wäre nicht Richard, wenn er nicht selbst eine Niederlage noch vergolden würde.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Chris ist an seinem Tiefpunkt: Er sitzt fest, während Felix' und Sunnys Hochzeit bevorsteht - und er hat keine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Am Morgen der Hochzeit hält Chris den Gedanken an diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit nicht mehr aus. Felix wähnt sich derweil in Sicherheit, zumal Gerner und Katrin ihn mit einer bewegenden Geste in ihrer Familie willkommen heißen. Während Sunny an ihrem großen Tag mit einigen amüsanten Widrigkeiten zu kämpfen hat, erzwingt Chris einen Arzttermin und versucht zu fliehen.