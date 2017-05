Babypfunde? Elle Macphersons Rat an Rosie Huntington-Whiteley

"Ich war kein gutes Beispiel", sagt das frühere Supermodel Elle "The Body" Macpherson (53) heute über sich. Und meint damit die unfassbaren drei Wochen, die sie selbst nach der Geburt ihres ersten Kindes nur brauchte, um die Babypfunde wieder loszuwerden. Besonders deutliche Worte richtet die Australierin im Interview mit "Harper's Bazaar", aus dem "Mail Online" zitiert, direkt an ihre hochschwangere Kollegin Rosie Huntington-Whiteley (30): "Wenn ich allen schwangeren Frauen einen Rat geben könnte, wäre es der, sich Zeit zu lassen", so ihr Anti-Diät-Rat.

Dass sie selbst in so kurzer Zeit so viel abgenommen hat: "Das war keine gesunde Art. Ich würde es nicht noch einmal machen." Nach der Geburt ihres zweiten Kindes habe sie es anders gemacht, erklärt die 53-Jährige. Ein paar Monate hin oder her machen keinen Unterschied, ist sie sich heute sicher.

Die beiden Söhne der australischen Schönheit Macpherson - Arpad Flynn Alexander Busson (19) und Aurelius Cy Andrea Busson (14) - stammen aus der Beziehung mit dem französischen Unternehmer Arpad Busson (54). Die Britin Rosie Huntington-Whiteley und ihr Verlobter, der Schauspieler Jason Statham (49), freuen sich unterdessen auf das erste Kind. Die Geburt dürfte bald bevorstehen...