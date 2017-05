Alessandra Meyer-Wölden: Erster Auftritt nach der Geburt der Zwillinge

Wie macht sie das bloß? Erst Ende März brachte Alessandra Meyer-Wölden (34) ihre Zwillinge zur Welt. Bei der Verleihung der "Deichmann Shoe Step Awards" im Hamburger Curio Haus schritt sie schon wieder rank und schlank über den roten Teppich - ihr erster öffentlicher Auftritt als Fünffach-Mama!Da

Die 34-Jährige ist gemeinsam mit zahlreichen Prominenten wie Janin Ullmann, Caroline Beil, Magdalena Brzeska, Gülcan Kamps, Mariella Ahrens und Motsi Mabuse der Einladung von Gastgeber Heinrich Deichmann gefolgt. Zum bereits sechsten Mal zeichnete Deichmann im Rahmen einer Glamour-Veranstaltung Mode-Redakteure, Blogger und Stylisten aus, die den Schuh gekonnt in den Mittelpunkt ihrer Beiträge gerückt haben.

Extra aus Miami eingeflogen

Meyer-Wölden war dafür eigens aus ihrer Wahlheimat Miami nach Hamburg gekommen - und stand nonstop im Blitzlicht. Von Babypfunden keine Spur. "Ich bin ein riesengroßer Schuh-Fan - wie alle anderen Frauen auch. Ich wollte mir einen schönen Abend mit meiner Mama machen und habe sie heute mitgebracht. Ich war noch nie zuvor bei den Shoe Step Awards und die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt", erklärte sie ihr Kommen.

Auch wenn sich ihre Prioritäten in Sachen Schuhe aktuell "definitiv verändert" haben. "Meine High Heels haben mittlerweile schon eine Staubschicht angesetzt und sind schon seit rund einem Jahr ganz weit hinten im Schrank geparkt. Bei mir gilt derzeit wirklich: Je bequemer, desto besser. Ich bin gerade sehr viel auf den Beinen, da darf nichts drücken und Blasen an den Füßen kann ich auch nicht gebrauchen. Deshalb sind Sneakers derzeit meine Lieblingsschuhe", führt die 34-Jährige aus.

"Ich genieße wirklich jede Sekunde"

Und wie sieht ihr neuer Alltag jetzt als Fünffach-Mami aus? "Es ist natürlich ein 24-Stunden-Job. Vor allem die beiden Kleinsten brauchen mich rund um die Uhr. Aber es sind traumhafte Kinder und ich bin einfach nur froh, dass alle gesund sind und es allen gut geht. Ich genieße wirklich jede Sekunde. Meine Mutter ist in der Tat meine größte Hilfe. Ich bin gesegnet, so eine tolle Mutter zu haben. Aber auch die Familie meines Mannes ist voll und ganz mit eingebunden und unterstützt mich großartig", schwärmt Meyer-Wölden.

Und warum hat sie ihren Mann nicht zum Event mitgebracht? "Er ist mindestens genauso schüchtern wie meine Mutter. Wenn nicht noch schüchterner. Er möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen und ich respektiere das." Dass ihr beneidenswerter After-Baby-Body in den sozialen Medien für ein gespaltenes Echo sorgte, nimmt die 34-Jährige gelassen. "Das Allerwichtigste ist, dass man sich in seiner Haut wohl fühlt. Es gibt keine Regeln. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich ein absoluter Sportfreak bin. Ich habe während und vor meiner Schwangerschaft Sport getrieben. Ich mache das aber nicht, weil ich unter Druck stehe oder um irgendeinem Schönheitsideal hinterherzulaufen, sondern weil ich mich körperlich und seelisch wohl dabei fühle. Es ist eine Lebenseinstellung. Ich zähle keine Kalorien, das wäre der falsche Zeitpunkt. Und anscheinend habe ich gute Gene von meiner Mama mitbekommen."

Caroline Beil zeigt stolz ihren Babybauch

Für das zweite große Blitzlichtgewitter sorgte Moderatorin Caroline Beil (50). Sie hat die Geburt noch vor sich. Bei der 50-Jährigen war die Babykugel nicht mehr zu übersehen. Auch sie strahlte überglücklich in die Kameras - und trug Schuhe mit Absatz. "Ich wollte heute eigentlich andere Schuhe anziehen, aber die haben nicht mehr gepasst. Mir geht es wirklich sehr gut, vielleicht besser als so mancher 30-jährigen Schwangeren. Alles im Leben ist eine Sache der positiven Einstellung."

Doch wann genau kommt denn das Baby? "Es ist abzusehen und nicht mehr sehr lange hin. Es stehen noch ein paar Auftritte an, auch im Fernsehen, ansonsten mache ich derzeit ruhig." Für die Geburt ist schon alles vorbereitet: "Ich habe alles gut organisiert. Ich bin ein Organisationswunder und muss immer alles sofort erledigen." Dass Alessandra Meyer-Wölden sich nur sechs Wochen nach der Geburt bei der Veranstaltung zeigte, fand sie toll. Sie könnte sich das auch selbst vorstellen: "Klar, warum nicht?"

Auch diese Stars waren dabei

Auch von Schauspielerin Mariella Ahrens (48, "Ein Fall von Liebe") und Kunstturnerin Magdalena Brzeska (39) gab es nur positive Worte für Mehrfach-Mama Alessandra und die schwangere Caroline Beil: "Warum sollten die beiden heute nicht hier sein? Beide sehen fantastisch aus", so beide einstimmig. Auch die beiden stöckelten auf schwindelerregend hohen Schuhen über den Red Carpet: "Für mich ist das eine willkommene Abwechslung, denn im Alltag trage ich nur Turnschuhe", so Brzeska. "Es gibt bequeme hohe Schuhe und weniger bequeme. Mit diesen könnte ich heute auch tanzen." Und Ahrens erzählte: "Ich habe sozusagen ein 'Schuhhaus' zuhause: von allem alles, vor allem aber viele hohe Schuhe."

Auch die frisch verlobte Motsi Mabuse (36) ist in Sachen Schuhe gut eingedeckt: "Ich könnte jeden Tag ein neues Paar Schuhe anziehen, so viele habe ich zuhause." Sie kam ohne ihren Bald-Ehemann, Profitänzer Evgenij Voznyuk, zum Event: "Er versteht und respektiert mittlerweile aber meinen Schuh-Tick", so die "Let's Dance"- Jurorin. Wird der Hochzeitswalzer auf High Heels getanzt? "Nein", so Mabuse, "wir gehen barfuß".

Noah Becker (23), der DJ des Abends, kam mit Sneakers an den Füßen und mit Freundin Taina Morena de Oliveira Lagoeiro. Auch bei den beiden gab es ein regelrechtes Blitzlichtgewitter: "Es fühlt sich etwas seltsam an, aber lustig. Ich bin glücklich", meinte sie. Welche Schuhe findet Noah bei Frauen gut? "High Heels. Was gar nicht geht, sind Ballerinas."