US-Kongressabgeordneter beantragt Amtsenthebung von Donald Trump

Der demokratische Abgeordnete, Al Green, hat im Kongress die Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump gefordert. Green kündigte sein Vorhaben zuvor auf Twitter an. "Ich stehe hier heute hier in der Pflicht meiner Wähler, in der Pflicht zu meinem Land und der Verfassung", sagte Green. "Ich stehe heute hier, um die Amtsenthebung des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu fordern."

Today on the floor of the Congress of the United States of America, I will call for the Impeachment of the President between 9am & 10am CST. — Congressman Al Green (@RepAlGreen) 17. Mai 2017

Zuvor sagte der demokratische Abgeordnete dem Sender ABC: "Der Präsident hat nicht das Recht, die Justiz zu behindern."

.@RepAlGreen to @ABC: "The president is not within his rights...when it comes to obstruction of justice." https://t.co/tTVq2aJqWb pic.twitter.com/dbOh0tKMMr — ABC News Politics (@ABCPolitics) 16 May 2017

Green verwies in seiner Rede auf die Internetseite "impeachdonaldtrumpnow.com", auf der eine Petition für die Amtsenthebung von Donald Trump unterschrieben werden kann.

Den wichtigsten Ausschnitt der Rede seht ihr oben im Video.