Wurde Avril Lavigne durch eine Doppelgängerin ersetzt?

Experten nennen solche Geschichten eine Hoax: Eine als Scherz gemeinte Falschmeldung verselbstständigt sich und mausert sich zu einer echten Verschwörungstheorie. Das neueste Beispiel: Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (32, "Goodbye Lullaby") soll bereits 2003 verstorben und damals von einer Doppelgängerin mit dem Namen Melissa ersetzt worden sein. Diese krude Falschmeldung geistert seit einigen Tagen durch die Sozialen Medien und findet immer mehr Interessenten.

In Fan-Foren wird die Fake-News teilweise sogar ernsthaft diskutiert. Dabei ist die absurde Theorie alles andere als neu. Wie das britische Blatt "The Guardian" berichtet, entstammt es ursprünglich von einer brasilianischen Fanseite, die erstmals 2005 Bilder verglich, auf denen Lavigne angeblich vor und nach ihrem Debüt-Album "Let Go" plötzlich anders ausgesehen haben soll.

Alte Geschichte, neuer Star

Älteren Beobachtern der Musikszene dürfte die Geschichte irgendwie bekannt vorkommen. Bereits seit dem Jahr 1969 kursiert das Gerücht, dass kein Geringerer als Paul McCartney (74, "Tug Of War") bei den Beatles von einem Doppelgänger ersetzt worden sei. Der echte Paul sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. McCartney selbst äußerte sich bereits damals dazu und sagte dem "Life-Magazin": "Das ist ausgemachter Schwachsinn."

Dieser sogenannten "Paul is dead"-Theorie lag damals ein schlechter Witz einer Uni-Zeitung zugrunde, die in einem Artikel scherzhaft behauptete, McCartney sei gestorben. Ein Radiomoderator übernahm den bösen Scherz in einem Beitrag und schon war eine Hoax geboren, die sich bis heute hartnäckig hält und von Fans auf der ganzen Welt kontrovers diskutiert wird.