US-Präsident Donald Trump hat bei Twitter zugegeben, klassifizierte Geheimdienst-Informationen an den russischen Außenminister Sergej Lawrow weitergegeben zu haben. Zunächst hatte die "Washington Post" darüber berichtet.

Die Zeitung meldete am Dienstag, Trump habe bei dem Treffen mit Russlands Außenminister Informationen eines Geheimdienstes eines mit den USA befreundeten Landes über einen Anschlagsplan der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weitergegeben.

► Trump habe sich damit keiner Straftat schuldig gemacht, sagte Politologe Thomas Jäger der HuffPost. In dem Moment, in dem Trump die Informationen weitergebe, würden diese "deklassifiziert", sagte der Außenpolitik-Experte der Universität zu Köln.

Dennoch ist die Nachricht politisch hoch brisant.

Trump steht noch immer in Verdacht, während des Wahlkampfes illegitime Kontakte nach Russland gepflegt zu haben. Mit der Weitergabe der Geheimdienst-Meldungen könnte er zudem einen Informanten im Islamischen Staat gefährdet und außenpolitische Strategien der USA verraten haben.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Mai 2017