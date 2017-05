The Rock gnadenlos: Knallharter "Baywatch"-Test für Michael Phelps

Ab 1. Juni sind die Rettungsschwimmer von Malibu in den deutschen Kinos zu bestaunen: In der Filmversion von "Baywatch" schlüpft Dwayne "The Rock" Johnson (45, "San Andreas") in die Rolle von Mitch Buchannon, den in der Kult-Serie David Hasselhoff (64) verkörperte. Auch Schwimm-Star Michael Phelps (31) will Mitglied der neuen Crew werden und bettelt in einem Video auf dem Instagram-Account von The Rock um einen Job. Die 23 Goldmedaillen imponieren Dwayne Johnson aber nur wenig: Phelps muss sich einem knallharten Test unterziehen, um sich zu beweisen...

"Das ist nicht irgendein kleiner Kinder-Pool in Rio, Mike. Das ist der Strand und du musst dir das verdienen", erklärt Dwayne Johnson in dem Clip. Erst werden seine Fähigkeiten beim Luftanhalten getestet, dann seine Schwimmtechnik in Frage gestellt, ehe er einen Plastik-Orca "wiederbeleben" muss. Der Rekord-Olympionike besteht den Test schließlich und erhält seine "Baywatch"-Badehose. Am Ende darf er oben ohne mit der neuen Crew am Strand entlang laufen. Das lustige Video ist übrigens ein Werbeclip für den US-Sportsender ESPN.