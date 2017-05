Spruch des Tages

"Männer sind Männer. So gehen wir damit um. Ich würde nicht gerne Testosteron in meinen Venen fließen haben, wirklich nicht."

Um mit Männern klar zu kommen, muss man viel hinnehmen. So sieht es jedenfalls Schauspielerin Goldie Hawn (71, "Der Tod steht dir gut"). Im Interview mit dem Sender Radio Times erklärt sie: "Frauen ticken nicht wie Männer. Männer sind so konzipiert, ihren Samen zu verbreiten - so pflanzen sie die Menschheit fort. Darum ist Vergebung wichtig." Klare Worte der hübschen 71-Jährigen, die in ihrem Leben schon viel Aufmerksamkeit von Männern bekommen hat. Immerhin weiß sie bis heute, damit umzugehen und schiebt einfach so manchen Anmachspruch auf die Hormone.

