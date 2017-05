"Politiker tauschen, bevor Volk ausgetauscht wird": FPÖ-Chef Strache hält Hetzrede in Österreichs Parlament

Heinz-Christian Strache, der Chef der rechten österreichischen Partei FPÖ, hat eine Hetzrede gehalten

Im Parlament sprach warf er der Regierung "permanenten Streit, Stillstand und Chaos" vor

Österreich zieht als Reaktion auf die Konflikte die Parlamentswahlen um ein Jahr vor

Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache (FPÖ) ist ein Freund der deutlichen Worte. Und ein rechter Nationalist.

In einer Rede vor dem Nationalrat Österreichs übte Strache massive Kritik an der Regierung unter Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ).

Strache wirft den regierenden Parteien vor, es würde ihnen an Glaubwürdigkeit fehlen. Er bezeichnete Kern als "Phantom" und postulierte: "Ehe das Volk ausgetauscht wird, müssen die Politiker ausgetauscht werden."

Sebastian Kurz war für den Posten des Vizekanzlers vorgesehen

Strache bezog sich mit seiner Hetze gegen die Politiker in Österreich auf den Zusammenbruch der seit langem stark zerstrittenen rot-schwarze Koalition aus sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP.

Mittlerweile wurden aus diesem Grund Neuwahlen für den 15. Oktober angesetzt.

Im Konflikt der Regierungsparteien ging es vor allem um den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs hätte Kurz gerne in der Position des Vizekanzlers gesehen.

Kanzlerminister Thomas Drozda (SPÖ) ging sogar noch weiter und bezeichnete die Besetzung des Vizekanzlerpostens durch Kurz als "Erwartung und, wenn Sie so wollen, unsere Bedingung".

Bundeskanzler Kern beförderte stattdessen den Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) zum Vizekanzler.

Die Ablehnung des Vizekanzlerpostens bringt Kurz Kritik von allen Seiten ein

Denn Kurz weigerte sich, das Amt des Vizes zu übernehmen - und zwang die SPÖ so schließlich in die Knie. Der Jungpolitiker wolle der ÖVP in dem Zustand, in dem sie sich gerade befinde, nicht in dieser Position vorstehen.

Auch der SPÖ-Vorsitzende Kern ging Kurz scharf an. Kern bemängelte, dass Kurz sich aus der Verantwortung stehle, da er keinen persönlichen Vorteil aus der Angelegenheit schlagen könne.

Pflichten könne man nicht nur dann übernehmen wollen, wenn die Sonne scheint, stichelte Kern.

