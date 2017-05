Look des Tages

Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama") zeigt, was sie hat! Auf dem blauen Teppich des "NBCUniversal Upfront" in New York verschlug es allen die Sprache. Denn die Latina offenbarte mit ihrer hinreißenden Robe besonders viel Haut: Das nudefarbene Kleid aus der Haute-Couture-Kollektion von Elie Saab bestach mit einem tiefen Carmen-Ausschnitt, der der Sängerin ein mega Dekolleté zauberte, außerdem ließ ein mega Beinschlitz tiefe Einblicke zu. Dank langer Ärmel, einem leicht ausgestellten A-Linie-Schnitt, einem eleganten Knoten am Ausschnitt und dem festen Stoff wirkte das Outfit trotzdem sehr edel.

Perfekt darauf abgestimmt, kombinierte J.Lo hohe Riemchenstilettos im gleichen Nude-Ton sowie eine passende Clutch mit goldenen Details. Selbst ihr Nagellack passte zur Robe. Für eine Extraportion Glamour sorgten auffällige Ohrringe und Ringe in Gold. Auch bei der Make-up-Wahl hielt sich Lopez nicht zurück und ließ ihre Augen mit starkem Eyeliner und goldig glitzerndem Lidschatten strahlen; ihre Lippen betonte sie mit nudefarbenem Gloss. Das Haar hatte die Künstlerin zu einem strengen Dutt am Hinterkopf frisiert.

