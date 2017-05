Jim Parsons verrät süße Details von seiner Hochzeit

Schauspieler Jim Parsons (44) hat am 13. Mai seinen langjährigen Partner Todd Spiewak in New York City geheiratet. Der Sheldon Cooper aus der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory" verkündete die frohe Botschaft selbst auf seinem offiziellen Instagram-Account und gab süße Details über seinen Hochzeitstag bekannt.

Die Anzüge, der erste Tanz und mehr

Während die Männer bei der Trauung identische schwarze Anzüge trugen, wechselten sie ihre Outfits zur anschließenden Feier. Parsons zog ein bordeauxfarbenes Samt-Jackett über sein weißes Hemd an, während Spiewak auf ein weißes Jackett setzte. Die Anzüge stammten von Designer Tom Ford. Das frisch gebackene Ehepaar absolvierte zudem den klassischen ersten Tanz.

Auf den Bildern sind im Hintergrund edle weiße Stühle, große Kerzenständer auf den Tischen und bunte Blumenarrangements zu erkennen.

Getraut wurde das Paar von Eventplanerin Melissa McNeeley. "Sie ist unsere beste Freundin, sie war unsere Hochzeitsplanerin, sie führte unsere Trauung durch und sie spielte alle drei Rollen brillant am vergangenen Samstag: Danke und wir lieben dich", schrieb Parsons zu einer Fotostrecke, die ihn und Spiewak mit Melissa McNeeley zeigt. Darauf ist zu erkennen, dass sich die beiden das Ja-Wort vor einer Chuppa aus Blumen gaben. Eine Chuppa bezeichnet einen Traubaldachin bei einer jüdischen Hochzeitsfeier.

Wo waren seine Co-Stars?

Wie groß die Hochzeitsgemeinschaft war, ist bisher nicht bekannt. Feststeht jedoch, dass Mayim Bialik (41) unter den Gästen war. Sie spielt in "The Big Bang Theory" Amy Farrah Fowler, die Freundin von Parsons Figur Sheldon Cooper. "Was für eine Hochzeit. Kein Handy in Sicht. (...)", schwärmte sie via Instagram neben einem Foto des Ehepaares. Ob noch weitere "TBBT"-Co-Stars anwesend waren, ist unklar. Weder Kaley Cuoco (31), Johnny Galecki (42), Simon Helberg (36) oder Melissa Rauch (36) haben etwas gepostet. Kunal Nayyar (36) gönnt sich gerade eine Social-Media-Auszeit.