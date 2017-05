Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters: Das Geheimnis ihrer Liebe

"Die beiden sind einfach bedingungslose Liebe", schwärmt Désirée Nosbusch (52) im Gespräch mit spot on news über ihre heutigen Gäste in der letzten Folge der VOX-Show "The Story of my Life" (20:15 Uhr). Die Moderatorin begleitet heute Abend Guido Maria Kretschmer (52) und Frank Mutters (61) auf ihrer ganz persönlichen Zeitreise und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Seit 32 Jahren liebt der eine den anderen mehr als sich selbst. Sie leben tagtäglich, dass sie sich gefunden haben. In ihrer Gegenwart geht es einem einfach besser."

"Wir passen auf einander auf"

Keine Frage, die beiden scheinen wirklich das perfekte Paar zu sein. Seit 2012 sind sie auch verheiratet. "Ich glaube, das Geheimnis besteht darin, dass wir uns so nehmen wie wir sind und das sogar, wenn wir gealtert sind", versucht Guido Maria Kretschmer, das Geheimnis ihrer Liebe im Interview mit spot on news zu erklären. "Uns verbindet viel mehr als nur die reine physische Ebene. Wir meistern - im Plural - unser gemeinsames Leben und passen aufeinander auf. Das ist das Wichtigste!"

Um 20 und 40 Jahre lassen sich der Star-Designer und sein Mann in der Show älter schminken. Das Ergebnis rührt beide zu Tränen. "Für mich war die Verwandlung von Frank viel emotionaler, als mich selber zu sehen. Dabei habe ich dann aber auch realisiert, wie stark unsere Liebe ist und wie sehr sie uns verbindet", erklärt Kretschmer weiter. "Ich war mir völlig egal, aber die Person, die mir gegenüber saß, hat mich am meisten berührt. Es hat mich auch am meisten gefreut, Frank zu sehen. Die Vorausschau in sein eigenes Alter war ein besonderer Moment."

"Oben wach und unten dicht, das ist mein Traum!"

Angst vor dem Älter werden hat Kretschmer nicht. Natürlich habe sich durch die Show der Blick auf die Dinge verändert. "Wir wertschätzen, was noch da ist und gut in Schuss ist", resümiert der 52-Jährige. Und wie stellt sich der Mode-Designer seinen Lebensabend vor? "Ich hoffe, dass ich ganz viel Zeit habe, dass ich wahnsinnig gut aussehe, durchtrainiert und schlank bin", zählt er lachend auf. "Ich möchte gern im Garten arbeiten und hoffe, dass es nur Rosen und Sonnenschein gibt. Ich wünsche mir viel Zeit zusammen. Oben wach und unten dicht, das ist mein Traum!"

