Tweet des Tages

"Alles Gute zum 13. Geburtstag, Du hinreißender Mensch. Du erhellst jeden Raum, mein Herz, die Welt. Du bist mein Ein und Alles."

Nein, das ist kein Bild der jungen Gwyneth Paltrow (44, "It's All Good"). Auf einem Schnappschuss, den die Schauspielerin auf Instagram gepostet hat, ist stattdessen ihr Töchterchen Apple zu sehen, die gerade ihren 13. Geburtstag gefeiert hat. Die Kleine ist ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten. Überschwänglich gratulierte Paltrow ihrer Tochter, deren Vater Coldplay-Frontmann Chris Martin (40, "Hymn for the Weekend") ist. Paltrow und Martin waren seit 2003 verheiratet, bevor die beiden Anfang 2014 ihre Trennung bekannt gaben. Seit Mitte 2016 sind sie offiziell geschieden. Apple hat noch einen Bruder, Moses, der im April elf Jahre jung wurde.

