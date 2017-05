Diese 49-Jährige wird für die Freundin ihres Sohnes gehalten - jetzt verrät sie das Geheimnis ihres Aussehens

Die Chinesin Liu Yelin hat keine einzige Falte und einen schön gebräunten Körper. Häufig wird sie für die Freundin ihres 22 Jahre alten Sohnes gehalten.

Das Überraschende: Yelin ist deutlich älter als sie aussieht. “Die Menschen sind geschockt, wenn sie herausfinden, dass ich fast 50 bin”, sagte sie der britischen Zeitung "Daily Mail".

Oft wird sie sogar von Fremden gefragt, was denn ihr Geheimnis sei. Jetzt hat sie es gelüftet - auf der Internetplattform “Weibo", wo sie bereits 75.000 Follower hat.

Yelin geht gerne schwimmen - vor allem im Winter

Seit über drei Jahrzehnten macht sie sehr viel Sport. Doch ein einfaches Workout würde da nicht reichen. Denn Yelin geht am liebsten im See schwimmen - besonders im Winter.

Die 49-Jährige ist durch den Jangtsekian, den längsten Fluss Chinas, und den Han-Fluss, den zweitlängsten in Südkorea geschwommen. Vergangenes Jahr durchquerte sie die Straße von Malakka in Malaysia - rund 11,9 Kilometer in nur vier Stunden.

Liu Yelins beeindruckende Fotos könnt ihr oben im Video sehen.

(lk)