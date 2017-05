Mit diesen Übungen hält sich Ann-Kathrin Brömmel fit

Auf dem Youtube-Kanal von Model Ann-Kathrin Brömmel (27) fanden Fans bisher vor allem Schminkvideos und Cover-Songs. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Freundin von Weltmeister Mario Götze (24) spezialisiert sich neuerdings auf Fitness-Videos und zeigt damit ihren Fans, wie sie sich fit hält. Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige schon einen kurzen Ausschnitt ihres ersten Videos. "In meinem ersten Gym Tutorial dreht sich alles um den Hintern", rührt Brömmel die Werbetrommel. Gleichzeitig stellt sie aber auch klar: "Ich bin keine professionelle Athletin, das ist nur die Art, wie ich trainiere und was am besten für mich funktioniert. Versucht es einfach aus und findet eure eigenen Favoriten."

Bei ihren Abonnenten kommt das knapp zweieinhalbminütige Po-Workout, das Brömmel am Sonntag bei Youtube veröffentlicht hat, überwiegend gut an. "Schönes Video, so bleibt jeder fit" und "Du bist super in Form und motivierst einen voll", heißt es unter anderem in den Kommentaren. Als ein User das Model nach den besten Bauchmuskel-Übungen fragt, antwortet sie: "Mein nächstes Video kommt in ein paar Tagen und da dreht sich alles um Bauchmuskeln und die Taille. Danach kommt etwas mit Gewichtsmanschetten. Gedulde dich ein wenig, es kommt noch mehr." Man darf also gespannt sein...

