Marilyn Manson kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Der kommende Winter wird noch ein bisschen düsterer: Marilyn Manson (48, "The Pale Emperor") hat auf Facebook eine Europatour angekündigt. Der US-amerikanische Schock-Rocker reist im November und Dezember für insgesamt 16 Auftritte über den großen Teich.

Der Auftakt findet am 14. November in Stockholm statt. Das letzte Konzert der Tour gibt er am 9. Dezember in London. Dazwischen wird er auch in Deutschland zu Gast sein. Hamburg (16.11.17), München (18.11.17), Berlin (25.11.17) und Düsseldorf (29.11.17) stehen auf dem Tourplan. Außerdem wird Manson Dänemark, Tschechien, Österreich, Italien, die Schweiz und Belgien besuchen. Der Vorverkauf für die Tickets startet bereits am 19. Mai um 10 Uhr.

Marilyn Manson arbeitet auch als Schauspieler: Hier können Sie den Film "Let Me Make You A Martyr" mit ihm als Auftragsmörder vorbestellen

Manson als Killer in einem Thriller

Wer Marilyn Manson davor noch in einer anderen Rolle sehen will, der hat ab Juni dazu Gelegenheit. Denn der Sänger hat mal wieder einen Ausflug in die Schauspielerei gemacht. Im Thriller "Let Me Make You A Martyr", der bereits 2016 auf einem Festival Premiere feierte, spielt der Sänger einen Auftragsmörder namens Pope. Der wird vom lokalen Gangster-Boss Larry Glass (Mark Boone Junior) engagiert, um die eigenen Adoptivkinder umzubringen. Sie wurden früher von ihrem Adoptivvater missbraucht und heuerten ursprünglich selbst einen Killer an, um ihren Peiniger zu beseitigen. Der hat nur leider von diesem Plan Wind bekommen und dreht den Spieß um...

Manson stand zuvor bereits für den David-Lynch-Film "Lost Highway" (1997) sowie für die Serien "Californication" und "Sons of Anarchy" vor der Kamera. In "Let Me Make You A Martyr" spielt Manson nun seine bisher größte Rolle. In Deutschland soll der düstere Thriller ab Juni bei diversen Streamingdiensten angeboten werden. Im August erscheint der Film dann zudem auf Blu-ray und DVD.