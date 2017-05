Look des Tages

Bei den BAFTA Awards feierte sich die britische Film- und TV-Branche. Eine strahlte auf dem roten Teppich vor der Verleihung ganz besonders: Jennifer Metcalfe (34, "Hollyoaks"). Die hochschwangere Soap-Darstellerin bezauberte Fans und Kollegen nicht nur mit ihrem unvergleichlichen Lächeln, sondern auch mit einer bodenlangen Robe mit einem blumig-verspielten Muster in weißer Spitze. Unter dem halbdurchsichtigen Kleid mit Bardot-Ausschnitt blitzte ein nudefarbener Slip hervor.

Viel mehr brauchte Metcalfe nicht für ihren reizenden Auftritt. Um die Aufmerksamkeit nicht von ihrer Robe und ihrem Strahlen abzulenken, verzichtete die Schauspielerin auf laute Accessoires. So trug sie neben einem dünnen Goldkettchen und unauffälligen diamantenen Ohrsteckern nur einige feine Ringe an den Fingern der rechten Hand. Ihre Augen betonte sie mit subtilem Smokey-Eye-Make-up, während sie für ihren Lipgloss ein sattes Pink wählte. Ein klassischer Zopf rundete den hinreißenden Look ab.

