Heidi Klum: Seltenes Familienfoto mit allen vier Kindern!

Heidi Klum (43) hält ihre Kinder für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit fern. Doch pünktlich zum Muttertag ließ es sich die stolze Vierfach-Mama nicht nehmen, ein süßes Familienfoto mit ihren knapp 3,6 Millionen Instagram-Followern zu teilen.

Thank you kids for taking me to the happiest place on earth 😊 #mothersday Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 14. Mai 2017 um 12:54 Uhr

Das Model ist darauf mit seinen Kindern Lou (7), Johan (10), Henry (11) und Leni (13) zu sehen, die allesamt mit dem Rücken zur Kamera stehen. Nur Heidi grinst in die Kamera, auf dem Kopf trägt sie eine rot-weiß gepunktete Minnie-Maus-Mütze.

"Danke Kinder, dass ihr mich an den fröhlichsten Ort der Erde gebracht habt", kommentierte die 43-Jährige den Schnappschuss und ergänzte noch den Hashtag #muttertag. Wie unschwer auf dem Bild zu erkennen ist, verbrachte die Klumsche Großfamilie den Tag in Disneyland. Nur wenige Stunden zuvor veröffentlichte die "GNTM"-Chefin ein intimes Familienfoto aus dem Bett, auf dem sich ihre vier Kids an sie kuscheln.

Happy Mothers day😃 From me to all of you moms out there in the world ♥️ #mothersday Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 14. Mai 2017 um 7:26 Uhr

