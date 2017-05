Gewinner des Tages

Kevin Hart (37, "Ride Along") und Eniko Parrish (32) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die freudige News teilte der Comedian mit seinen Fans via Instagram. "Feiere gerade Muttertag mit meiner wunderschönen Frau", schrieb Hart. "Wir lachen darüber, dass wir in einem Jahr ihren ersten richtigen Muttertag feiern werden." Das Baby wird übrigens ein Junge, wie Hart ebenfalls verrät.

Neben einem Paar-Selfie, auf dem die beiden in die Kamera lächeln, postete Hart noch zwei weitere Aufnahmen. Die eine ist ein Selfie von Parrish, auf dem bereits ein kleines Babybäuchlein zu sehen ist. Die andere Aufnahme ist ein Ultraschallbild, auf dem die Umrisse des neuen Erdenbürgers bereits deutlich zu erkennen sind. "Ein Wunder in der Mache", schrieb der Comedian dazu. Hart hat bereits zwei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe, Tochter Heaven und Sohn Hendrix.

