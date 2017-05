David Hasselhoff: Mit Schnauzer zur "Baywatch"-Premiere

Der neue "Baywatch"-Film feierte in Miami Premiere - und mit dabei waren natürlich nicht nur die neuen Strand-Stars wie Zac Efron (29), der im blauen Anzug, weißem Hemd und Sonnenbrille die Herzen der Fans höher schlagen ließ. Auch David Hasselhoff (64) zeigte auf der Veranstaltung, was er zu bieten hat - seit neuestem gehört dazu auch ein Schnurrbart. Über seinem weit geöffneten weißen Hemd trug er ein dunkles Jackett mit rotem Einstecktuch - passend zum Kleid seiner Partnerin Hayley Roberts, die in einer langen roten Robe erschien.

Pamela Anderson (49) bewies ebenfalls, dass sie sich vor den Nachwuchsstars im roten Badeanzug nicht verstecken muss: Sie trug ein hautenges Pailletten-Kleid, das bis auf den Boden reichte. Ihre blonde, lange Mähne ließ sie wie in besten "Baywatch"-Zeiten über die Schultern fallen.

Das Sagen haben auf der großen Leinwand dennoch andere: Kelly Rohrbach (27) zeigte auf der Premiere schon mal ihre langen Beine, sie präsentierte ein graues Neckholder-Minikleid von Fendi. Ein pinkes florales Muster peppte die glänzende Robe zusätzlich auf. Ihre Haare hatte die Blondine zu einem Messy Bun zusammengefasst. Ihr Co-Star Priyanka Chopra (34) präsentiere eine Pailletten-Robe in dunklem Violett mit tiefem Ausschnitt. Die dunkle Mähne trug sie im Pferdeschwanz.

Auch Alexandra Daddario (31) wählte ein glitzerndes Outfit. Ihre bodenlange schulterfreie Silber-Robe bestach durch schwarze Spitzen-Einsätze. Izabel Goulart (32) dagegen zeigte viel Haut im pinken Minikleid, das zusätzlich noch einen Beinschlitz und Cut-Outs an den Seiten hatte. Charlotte McKinney (23) präsentierte in einem schwarzen langen Kleid mit extrem hohen Schlitz ebenfalls ihre langen Beine. Der Macher des Films, Dwayne "The Rock" Johnson (45), hielt es dagegen sportlich: Er kam im kurzen Hemd, weißer Hose und weißen Sneakers. Die Kino-Neuauflage der berühmten Serie kommt am 1. Juni in die Kinos.