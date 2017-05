TV-Tipps am Sonntag: "Kochbuch der Liebe", "Grill den Henssler"

20:15 Uhr, ZDF: Inga Lindström: Kochbuch der Liebe, Romanze

Jule (Anna Hausburg), angesagte Food-Bloggerin für Gerichte für Liebende, will bald zu ihrem Freund Ole (Sebastian Kaufmann) nach New York ziehen. Doch einer ihrer letzten Kochkurse lässt sie an dieser rosigen Zukunft zweifeln. In der Kochschule ihrer Mutter Birthe (Maria Bachmann) gibt Jule beliebte Kochkurse. Auch das Paar Bille (Christian Martin Schäfer) und Hanna (Anna von Haebler) nimmt teil. Doch während Hanna von Jules positiver Art angenervt ist, ist Bille von der jungen Frau fasziniert. Jule hingegen glaubt fest an eine Zukunft mit Ole.

20:15 Uhr, RTL, The Return of the First Avenger, Actionfantasy

Steve Rogers (Chris Evans) alias Captain America kehrt nach Washington zurück. Nach seinem fast 70-jährigen Kälteschlaf macht ihm das moderne Leben noch immer Probleme. Doch viel Zeit, um sich einzuleben, bleibt dem furchtlosen Soldaten nicht: S.H.I.E.L.D-Agent Nick Fury (Samuel L. Jackson) wird zum Ziel eines Angriffs, und das ist erst der Anfang eines verstrickten Plans, der die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Zusammen mit Agentin Natascha Romanoff (Scarlett Johansson), besser bekannt als "Black Widow", und dem "Falcon" versucht Captain America, die Verschwörung aufzuklären.

20:15 Uhr, Sat.1: It's Showtime! Das Battle der Besten, Talentshow

Sie sind die Besten ihrer Klasse, die Meister ihres Fachs und jeder für sich eine echte Sensation: In "It's Showtime! Das Battle der Besten" wollen Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians die Zuschauer mit ihrem einmaligen Können begeistern. Doch wer von ihnen schafft es wirklich? Entschieden wird das von den drei hochkarätigen Juroren Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha, die bereits bewiesen haben, dass zu den Besten ihrer Zunft.

20:15 Uhr, ProSieben, Taffe Mädels, Action­komödie

Als die ehrgeizige FBI-Agentin Ashburn (Sandra Bullock) für einen Spezialauftrag nach Boston geschickt wird, trifft sie auf die kaltschnäuzige Streifenpolizistin Mullins (Melissa McCarthy), die kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ungleiche Paar soll einen Drogenboss hochnehmen und muss dabei zusammen arbeiten. Die Ungleichheit der beiden wird dabei zum Schlüssel ihres Erfolges.

20:15 Uhr, VOX: Grill den Henssler, Kochshow

Heute misst sich Steffen Henssler mit Liedermacher Max Giesinger, YouTuber Sami Slimani und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet die kritische Jury.