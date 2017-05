"Sturm der Liebe": Clara und Adrian feiern Hochzeit

Liebe, Drama, Intrige und Tod sorgen regelmäßig für gute Einschaltquoten bei der Telenovela "Sturm der Liebe" (wochentags, 15:10 Uhr, das Erste). Am Montag dürfen die Fans aufatmen, denn da steht die Hochzeit an, bei der sich das Traumpaar der zu Ende gehenden Staffel, Clara Morgenstern (Jeannine Wacker) und Adrian Lechner (Max Alberti), das Jawort gibt. Nach einem Jahr voller Irrungen und Wirrungen haben die beiden endlich zueinander gefunden.

Die Szenen für die 12. "Sturm der Liebe"-Traumhochzeit wurden im romantischen Ambiente des Schloss Dachau nördlich von München gedreht.

Neue Staffel mit einem "Liebesdreieck"

Doch weil nach der Staffel vor der Staffel ist, geht die Serie am 23. Mai auch schon wieder in die 13. Runde. Dann dreht sich alles um Fitnesstrainer William Newcombe (Alexander Milz) und zwei junge Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ob die schüchterne Ella Kessler (Victoria Reich) und die forsche Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) sich wohl tatsächlich in denselben Mann verlieben werden? Und wenn ja, für wen wird er sich entschieden?